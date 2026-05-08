Mabel Matiz'in Perperişan davasında karar

Şarkıcı Mabel Matiz 'e "Perperişan" isimli şarkısı nedeniyle açılan davada karar belli oldu.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme Mabel Matiz olarak tanınan sanatçı Fatih Karaca'nın beraatine hükmetti.

Mahkeme, müstehcenlik suçlamasıyla açılan davada suçun unsurlarının oluşmadığı tespitini yaptı.

ÜÇ YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mabel Matiz'e ait "Perperişan" isimli şarkının sözlerinin "cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici" ve "bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu" öne sürüldü.

İddianamede, "cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı" ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği savunuldu.

Hazırlanan iddianamede, bu şarkının Mabel Matiz'in rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği savunuldu.

Savcılık, Mabel Matiz hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istedi .