Maç izlemeye gitti: Kalp krizi geçirdi

Silifkeli taraftar Nuri Dölek, Silifke Şehir Stadyumu'nda Nesine 3. Lig 1. Grup 23. hafta maçında, Silifke Belediye Spor ile Kırşehir Futbol Spor Kulübü karşılaşmasını izlemeye geldi.



Maç öncesinde fenalaşan Dölek'e ilk müdahaleyi karşılaşmayı izlemeye gelen Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Güngör yaptı.



Daha sonra ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürülen Nuri Dölek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

