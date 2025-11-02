Maç kavgasında kan aktı: Fizik mühendisi ağır yaralı

Samsun'da Galatasaray ile Trabzonspor maçını izleyenler arasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı.

'da maç kavgasında kan aktı.

Olay, dün akşam İlkadım'daki bir işletmede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar maç izledikleri sırada hakeme küfür edilmesi nedeniyle çıkan tartışma, alkolün de etkisiyle kavgaya dönüştü.

BIÇAKLA YARALANDI

Tartışma sırasında taraftarı olduğu öğrenilen G.B., taraftarı fizik mühendisi C.A.'yı (38) bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan C.A., ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakımda entübe edilip tedavi altına alındı.

Özel bir firmada gıda tedarik işinde çalıştığı öğrenilen G.B. ise, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Zanlı, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

