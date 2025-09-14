Maç dönüşü kaza: Top toplayıcı çocuklar da yaralı

Sivasspor-Sarıyerspor maçında top toplayıcı olarak görev yapan altyapı futbolcusu çocukları taşıyan otomobil bir minibüsle çarpıştı. Kazada 3'ü altyapı futbolcusu olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Gültepe Mahallesi Galericiler Sitesi yan yolda C.T. yönetimindeki minibüs ile E.G. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada -Sarıyerspor maçında top toplayıcı olarak görev yapan Özbelsan Sivasspor altyapı takımı futbolcuları O.G., G.A. ve M.G.'nin yanı sıra çocukların ailelerinden 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve takım kaptanı Uğur Çiftçi de kaza yerine giderek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Sivasspor Kulübü, kazada yaralanan futbolcuları için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

