Macar ekip 'öldü' dedi, AKUT kurtardı

"ALİ YAŞIYOR, İÇLERİ RAHAT OLSUN"



Ali'nin aile bireylerinin kurtarılamadığını söyleyen Güçlü Alioğlu, şöyle devam etti:



"Ali, enkaz altında anne ve babasıylaydı. Kendi yaşıyordu, ailesi vefat etmiş. O apartmandan Ali dışında 2 kişi daha canlı çıktı. Başka yaşam bilgisi bize gelmedi. Macar ekibinin Ali için üzgün olduğunu paylaşmış. Çıkardığımız Ali, aslında Macar ekibinin vefat ettiğini düşündüğü Ali Balcı. Sağlıklı bir şekilde çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Biz Macar ekibine teşekkür ederiz; ülkemize gelip bize yardım ettiler. Bir taraftan da Ali yaşıyor; içleri rahat olsun, üzülecek bir şey yok." diye konuştu.

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