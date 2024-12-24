Maçka Parkı'nda başından vurulan Burak'tan acı haber

İstanbul'un Şişli ilçesi Maçka Parkı içinden teleferiğe doğru yürüyen bir kişi, 5 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinde yerde kanlar içinde yatan yaralıyı gördü. Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri başından vurulmuş halde yerde yatan adamı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Hastanede tedavisi süren kişinin Burak Ulutaş (27) olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Ulutaş’ın vurulduğu yerdeki silaha ise polis ekipleri tarafından el konulduğu öğrenildi.



18 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ



Öte yandan hastanede 18 gündür tedavi gören Burak Ulutaş’ın dün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Ulutaş’ın sevgilisiyle gizli olarak evlendiği ve bunu öğrenen ailesinin evliliğe karşı çıktığı iddia ediliyor. Ulutaş’ın babasının otel işlettiği, kendisinin de bir otelde çalıştığı öğrenildi.

