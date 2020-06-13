Maçka Parkı'nda doktora şişeli saldırı

İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda doktor Süleyman D.'yi (29) kırılmış şişe parçasıyla boğazından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Emrah D. (22), emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.



Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Nöbetçi İstanbul sulh ceza hakimliği, şüpheli Emrah D.'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verdi.



NE OLMUŞTU?



Maçka Parkı'nda dün tartıştığı doktor Süleyman D.'yi kırılmış şişe parçası ile boğazından yaralayan şüpheli Emrah D., kaçmıştı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Betül Sokak'ta yakalanan şüpheli, gözaltına alınmıştı.



Şüphelinin "kasten yaralama" suçundan 5, "mala zarar verme" suçundan 1 ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 1 kaydının olduğu belirtilmişti.