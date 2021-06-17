Maçka Parkı'nda doktorun boğazını kesen sanık 1 yılda serbest kaldı

İstanbul Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı’nda laf atma meselesi nedeniyle tartıştığı psikiyatri bölümü asistanı doktor Süleyman Dönmezler’e kırık cam şişesiyle saldıran tutuklu sanık Emrah Danışman’ın yargılanmasına devam edildi.



Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, sanığın yaklaşık bir yıldır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı ise, sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamını istedi.



Sanığın tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, imza ve yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Geçen yıl haziran ayında yaşanan olayda Emrah Danışman elindeki şişeyi kırdıktan sonra doktor Süleyman Dönmezler'in boğazını kesmişti.

Saldırgan olay yerinden kaçarken doktora hayati müdahaleyi iki meslektaşı yapmıştı.

Danışman’ın 5 kasten yaralama, mala zarar verme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.

DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Danışman’ın avukatı katılırken, müşteki Süleyman Dönmezler ile avukatı katılmadı.



Tutuklu sanık Emrah Danışman ise SEGBİS aracılığı ile bağlanacağı duruşmaya, SEGBİS’te sorun yaşanması nedeniyle katılamadı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelinin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.