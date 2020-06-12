Maçka Parkı'nda sağlık çalışanına saldırı (Kırık şişeyle yaraladı)

Maçka Parkı’nda bir sağlık çalışanı tartıştığı kişi tarafından içki şişesiyle yaralandı. Kanlar içerisinde kalan sağlık çalışanına ilk müdahaleyi doktor arkadaşları yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Olay, saat 19.00 sıralarında Şişli’de bulunan Maçka Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Dönmez isimli psikiyatri danışmanı parka geldikten bir süre sonra Emrah D. ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı.

Emrah D.daha sonra elinde içki şişesiyle Dönmez’in yanına geldi ve kırdığı şişeyle ona saldırdı. Dönmez, başına ve boğazına aldığı cam darbeleri sonucu kanlar içerisinde kaldı.

Süleyman Dönmez’in kendisi gibi sağlık çalışanı olan doktor arkadaşları panik içerisinde imdat çığlıkları atmaya başladı. Vatandaşların araya girmesiyle şahıs olay yerinden kaçtı.

Dönmez’in doktor arkadaşları yanına gelerek ilk müdahaleyi yaparken, vatandaşlar da durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde kanlar içerisinde yatan yaralıyı vakit kaybetmeden ambulansa taşıyarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Dönmez’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



EYÜPSULTAN'DA YAKALANDI



Olay yerinden kaçan Emrah D, Eyüpsultan ilçesi Çırçır Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındıı.



Şüphelinin 5 kasten yaralama, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından toplamda 7 kez hakkında işlem yapıldığı belirlendi.