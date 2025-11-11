Macron’dan Gazze çağrısı: İstikrar için katkıda bulunmaya hazırız

Macron, Fransa’ya resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Paris’te ortak basın toplantısı düzenledi.

Abbas’ın, Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanımasının ardından ilk kez ziyarette bulunduğunu hatırlatan Macron, “Hem Filistin hem de İsrail halklarının ve bölgenin geleceği açısından önemli olan bu anda Fransa’nın yalnızca iki devletli bir çözüme, İsrail ve Filistin halklarının ve tüm bölge halklarının barış ve güvenlik içinde yaşamalarına ve (halkların) meşru taleplerinin sağlanacağına olan güçlü inancımı yinelemek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planı kapsamında ilerlemeye devam edeceklerini belirterek, “Filistin Devleti’nin inşasına kapı aralayacaklarını” vurguladı.

“7 Ekim saldırılarını kınadığı ve terörizmi reddettiği için” Abbas’a teşekkür eden ve kendisine "barış ortağı" olarak hitap eden Macron, Gazze’deki ateşkes planına tüm tarafların “tam olarak” uyması gerektiğini kaydetti.

Macron, “Fransa Gazze’nin güvenlik alanında insani ve siyasi alanda istikrara kavuşturulmasına katkıda bulunmaya hazırdır.” dedi.

Gazze’de insani durumun aciliyet arz ettiğini dile getiren Macron, Fransa’nın yıl sonuna kadar insani yardım çalışmalarına 100 milyon avro katkı sağlayacağı taahhüdünde bulundu.

Ayrıca Macron Fransa’nın Kahire’de düzenlenecek Gazze’nin inşasına ilişkin konferansta üstüne düşeni yapacağını aktardı.

Fransa’nın, Hamas’ın Gazze’de kurulacak yönetimde yer almasını istemediğini yineleyen Macron, bu yönetimin de hızlı bir şekilde reformları hayata geçirmiş Filistin Yönetimine devredilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Macron, Filistin Yönetiminin tutukluların ailelerine ödeme yapılmasına yönelik sistemi kaldırmasını ve eğitim alanındaki kapsamlı reform çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

Batı Şeria’da Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilere ilişkin Macron, yasadışı yerleşimlerin uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Macron, İsrail’in Filistin’e gümrük gelirlerini göndermesi ve Filistin kurumları ile bankacılık işlemlerini yeniden sağlaması gerektiğini söyledi.

Mahmud Abbas ise konuşmasında Filistin Devleti’ni tanıdığı için Macron’a teşekkürlerini iletti.

Fransa ile birlikte birçok ülkenin bu kararı almasını “adalet ve barışa giden yolda tarihi bir dönüm noktası” olarak niteleyen Abbas, ayrıca Trump’ın Gazze konusunda gösterdiği çabaları da memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Abbas, “Ayrıca Mısır, Katar ve Türkiye’nin ateşkesin güçlendirilmesi, esirlerin ve tutukluların serbest bırakılması ve insani yardımların ülkeye girmesine izin verilmesi için yılmadan gösterdikleri çabaları da memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.

Filistin Yönetiminin reform adımlarını hatırlatan Abbas, henüz bu kararı almamış ülkelere Filistin Devleti’ni tanıma çağrısı yaptı.