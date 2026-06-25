"Macron'un yürüyüşü için park kapatılacak" iddiasına açıklama

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ’un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın halka kapatılacağı” yönündeki iddiaların ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı.

Kentteki güvenlik tedbirleri arasında, söz konusu parkların Macron’un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmadığının vurgulandığı açıklamada "Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur." denildi.