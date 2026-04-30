Maçta F-16 uçuşu görevinden etti | MSB'den Mete Kuş açıklaması

Basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesi de gündeme geldi.

Bakanlık, uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahalenin, uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Kaynaklar, "Bu eylem, yalnızca insani değerleri değil, aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer güvenliğini de hedef almaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekilen bilgilendirme toplantısında, bu bölgedeki gelişmelerin yakından ve hassasiyetle izlendiği belirtildi.

RUM KESİMİNE FRANSIZ ASKERİ İDDİASI

Basın bilgilendirme toplantısında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Fransız askerlerinin konuşlandırılacağına ilişkin haberlere de değinildi.

Toplantıda şu değerlendirme yapıldı:

"- Türkiye, uluslararası hukuka bağlı, bölgesinde barış ve istikrarın korunmasını önceleyen bir anlayışla hareket etmektedir. Ancak bu yaklaşımımız, hem ülkemizin hem de KKTC’nin millî hak ve menfaatlerinden taviz verileceği anlamına gelmemektedir.

- Fransa tarafından Güney Kıbrıs’a asker gönderileceğine yönelik açıklamaların hangi somut güvenlik ihtiyacına dayandığı belirsizliğini korurken, bu tür girişimlerin mevcut hassas dengeyi bozma ve gerilimi artırma riski bulunmaktadır.

- Bu tür girişimlerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açısından da gelecekte güvenlik riskleri doğurabileceğini ve bölgesel istikrarı zedeleyebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz."

YUNANİSTAN VE FRANSA'YA TEPKİ

Avrupalı siyasilerin Türkiye'yi hedef alan açıklamaları da toplantının gündem maddeleri arasındaydı.

Bakanlık kaynakları, Fransa ve Yunanistan'ın birtakım senaryolar üzerinden yaptıkları açıklamalarla gerilimi artırdığına vurgu yapıp bu durumun bölgesel barış ve istikrara zarar verme riski oluşturduğunu kaydetti.

Kaynaklar, bölgede oluşturulmaya çalışılan herhangi bir askeri ittifakın Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığına dikkat çekti.

Kaynaklar, astsubay temin şartlarının değiştirileceğine ilişkin iddialara da açıklama getirdi. Bakanlığın bu yönde bir çalışması olmadığı belirtildi.