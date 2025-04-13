Maçta gergin anlar: Taraftarlar birbirine girdi
İstanbul Avcılar'da oynanan Vefaspor-Ayazmaspor maçında yumruk konuştu. İki takımın tarafları kavgaya tutuşurken Avcılar Atatürk Stadyumu'nun cam kapısı tuzla buz oldu.
Firuzköy Mahallesi'ndeki Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda oynanan klasman maçını Vefaspor 62'nci dakikada Oğuzhan Türkmen'in attığı golle 1-0 kazandı.
Zaman zaman gergin geçen karşılaşmanın ardından Ayazmaspor taraftarları stadyumdan çıkıp otobüslerine binecekleri sırada Vefaspor taraftarlarıyla tartıştı.
Neden çıktığı bilinmeyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
Taraftarlar tribünlerin bulunduğu bölüme girmeye çalıştı. Bu sırada taraftarlardan bazıları cam kapıyı kırdı. Polis ekipleri müdahale ettiği taraftarları dağıttı.
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