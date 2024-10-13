Maçta görevli polise yumruklu saldırı: 2 gözaltı

Edirne'de Edirnespor-Zonguldakspor FK arasında oynan 3’üncü Lig müsabakasında görevli polis memuru E.K.'ya yumruk atan alkollü Samet K. ile küfür ve hakarette bulunan Miraç B. gözaltına alındı.

Maçta görevli polise yumruklu saldırı: 2 gözaltı

3'üncü Lig 4'üncü grupta bugün Tunca Stadı'nda, Edirnespor-Zonguldak FK ile karşı karşıya geldi.

Zonguldak FK., maçı 84'üncü dakikada Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün attığı golle deplasmanda 1-0 kazandı. Maçın oynandığı sırada taraftarlardan Samet K., misafir takım seyirci tribününden dışarıya çıkıp tekrar girmek istediği sırada güvenlik görevlisi ile tartışmaya başladı.

POLİSE YUMRUKLU

Tartışmayı önlemek üzere bölgeye giden memuru E.K., bu sırada Samet K.'nın yumruklu saldırısına uğradı, yanındaki Miraç B.'nin de küfür ve hakaretine maruz kaldı. Yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yaralanan polis memuru E.K., ambulansta tedavi edildi.

Olaydan sonra kaçmaya çalışırken diğer polis memurları tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Samet K. yapılan kontrolde 1.93, Miraç B. ise 1.10 promil alkollü çıktı. Samet K. ile Miraç B., hakkında, 'Görevli memura mukavemet ve kasten yaralama' suçlarından işlem başlatıldı. 

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