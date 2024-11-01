Maçta İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan 2 kişiye gözaltı

Iğdır'da hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler ile Pendikspor arasındaki müsabaka öncesi okunan İstiklal Marşı okunurken aya kalkmadığı öne sürülen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Maçta İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan 2 kişiye gözaltı

TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, sahasının onarımda olması nedeniyle Pendikspor ile 27 Ekim’de Şehir Stadyumu’nda karşılaştı. Müsabaka öncesinde TUSAŞ şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu, okundu. Bu sırada N.K. ve B.Y., iddiaya göre ayağa kalkmadı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşadıkları tespit edilen 2 şüpheliyi, kimliklerini tespit edip gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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