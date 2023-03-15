Maçta 'Nazi selamı' iddiası

İstanbul'da düzenlenen liseler arası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımı oyuncularının, Ulus Özel Musevi Lisesi oyuncularına karşı gol sevinçlerini topluca 'Nazi selamı' vererek yaptığı öne sürüldü. Üsküdar Amerikan Lisesi'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

Maçta 'Nazi selamı' iddiası

'da "Üsküdar Amerikan Lisesi" ile "Ulus Özel Musevi Lisesi" takımları 14 Mart'ta karşı karşıya geldi.

Maç sırasında Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncularının gol sevinci yaşarken toplu ''Nazi selamı'' verdiği iddia edildi.

Sosyal medyada tepkiye neden olan iddia sonrası okul yönetimi yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada "Bir oyuncumuzun yapmış olduğu yanlış hareketten dolayı derin üzüntü içindeyiz." denildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

" Yahudi Toplumu"ndan da olayı doğrulayan bir açıklama geldi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...