Mad Max'ten etkilendi, 900 bin TL’ye kendi arazi aracını yaptı

Eskişehir’in Alpu ilçesinde yaşayan ve ticaretle uğraşan 43 yaşındaki Fatih Erdoğan’ın arkadaşları Mad Max filminden etkilenerek oradaki araçlardan bir tanesine sahip olmak istediklerinin belirtti.

Bunun üzerine Erdoğan, bir araba yapmaya karar verdi. Çalışmalara başlayan Erdoğan, neredeyse tüm zamanını bu işe ayırdı.

13 ay boyunca hiç durmadan çalışan Erdoğan, 3,5 litre hacme sahip minibüs motoruna sahip, arkadan itişli 2 kişilik bir arazi aracı yaptı.



Aracın maliyeti 900 bin TL'yi buldu.