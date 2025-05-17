Mad Max'ten etkilendi, 900 bin TL’ye kendi arazi aracını yaptı
Eskişehir’de yaşayan Fatih Erdoğan'ın Mad Max filminden etkilenip 13 ayda 900 bin TL’ye kendi elleriyle yaptığı arazi aracı büyük ilgi görüyor.
Eskişehir’in Alpu ilçesinde yaşayan ve ticaretle uğraşan 43 yaşındaki Fatih Erdoğan’ın arkadaşları Mad Max filminden etkilenerek oradaki araçlardan bir tanesine sahip olmak istediklerinin belirtti.
Bunun üzerine Erdoğan, bir araba yapmaya karar verdi. Çalışmalara başlayan Erdoğan, neredeyse tüm zamanını bu işe ayırdı.
13 ay boyunca hiç durmadan çalışan Erdoğan, 3,5 litre hacme sahip minibüs motoruna sahip, arkadan itişli 2 kişilik bir arazi aracı yaptı.
Aracın maliyeti 900 bin TL'yi buldu.
2 MİLYON TL TEKLİF ETTİLER
Aracını mora boyayan ve kaynağından koltuğuna kadar bütün aksamları eliyle yapan Fatih Erdoğan, arazide deneme sürüşleri yaptı.
Aracını sadece trafiğe kapalı arazilerde kullanan Fatih Erdoğan, 2 milyon TL'lik satış teklifini reddettiğini belirtti.
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