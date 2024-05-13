Madde bağımlıları metruk evde yangın çıkardı

Tekirdağ Çorlu’da madde bağımlılarının mesken tuttuğu tek katlı evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Madde bağımlıları metruk evde yangın çıkardı

Gece saatlerinde Cemaliye Mahallesi Efe Sokak’ta tek katlı bir ikamette yangın çıktı.

Mahalleyi saran dumanlar, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, terk edilmiş vaziyette bulunan eski evde çıkan yangını söndürdü. esnasında çok sayıda vatandaş olay yerinde toplandı.

"TEDİRGİNİZ"

Yangına madde bağımlılarının neden olduğunu ileri süren mahalle sakinleri, "Boşaltıldıktan sonra binayı mesken tutan madde bağımlısı şahısların girmesinden rahatsızız. Yanda evimiz var, bu nedenle tedirginiz. Belediye yetkililerinin bu binayı yıkması için bir an önce harekete geçmesini istiyoruz." diye konuştu.

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