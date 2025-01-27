Madde bağımlısı cezaevinden çıkıp dedesi ve anneannesini katletti
Mersin'in Mut ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen 20 yaşındaki H.A., tartıştığı babaannesi Gülizar ve dedesi Hüseyin Ateş'i bıçakla boğazlarını keserek öldürdü. Zanlının cezaevinden 3 gün önce çıktığı belirtildi.
Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak'taki bir evde 20 yaşındaki H.A. ile evlerinde kaldığı babaannesi Gülizar Ateş ve dedesi Hüseyin Ateş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
H.A. bıçakla babaannesi ve dedesinin boğazını kesip kaçtı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Ateş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gülizar ve Hüseyin Ateş’in cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.
CEZAEVİNDEN 3 GÜN ÖNCE ÇIKMIŞ
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, H.A.'yı kaçtığı evden 1 kilometre uzaklıkta yakaladı.
Gözaltına alınan H.A.'nın 3 gün önce cezaevinden tahliye olduğu, babası M.A.'nın da 4 yıl önce sahte içkiden hayatını kaybettiği belirtildi.
Şüphelinin sorgusu sürüyor.
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