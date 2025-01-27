Madde bağımlısı cezaevinden çıkıp dedesi ve anneannesini katletti

Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak'taki bir evde 20 yaşındaki H.A. ile evlerinde kaldığı babaannesi Gülizar Ateş ve dedesi Hüseyin Ateş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.



H.A. bıçakla babaannesi ve dedesinin boğazını kesip kaçtı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

