Madde bağımlısı genç kendisini ve kız arkadaşını eve kilitledi: Özel harekat operasyonu ile gözaltına alındı

Kayseri'de iddiaya göre madde bağımlısı olan B.Y. (26), sevgilisi B.T ile kaldığı evin balkonuna çıkarak bağırmaya ve şu şişeleri atmaya başladı.  Birlikte yaşadığı sevgilisinin evde rehin alınmış olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, olay yerine Özel Harekat polisi çağırdı. Madde bağımlısı B.Y. 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından özel harekat polislerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

DHA 10.07.2021 - 06:35 | Son Güncelleme : 10.07.2021 - 06:38

Madde bağımlısı genç kendisini ve kız arkadaşını eve kilitledi: Özel harekat operasyonu ile gözaltına alındı

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Kayseri'nin Talas ilçesinde 8 katlı apartmanda yaşanan olayda iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı B.Y. , kız arkadaşı B.T. ile birlikte kaldığı evde sinir krizi geçirerek balkona çıkıp bağırmaya ve bazı eşyalar atmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polislere kapıyı açmayacağını söyleyen B.Y. su şişelerini balkondan attı. Evde sevgilisinin olduğunu belirleyen polis, kadının rehin alınmış ihtimali üzerinde durarak olayın yaşandığı apartmana özel harekat polisi istedi.

B.Y. eve gelen özel harekat polislerine kapıyı açmayınca polis koçbaşı ile kapıyı kırıp içeriye girdi. 2 saat süren olayda gözaltına alınan madde bağımlısı B.Y. polis otosuna bindirildi.

3 gündür sevgilisinin evinde kalan B.T. ise yaşadığı korku nedeniyle ambulansla hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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