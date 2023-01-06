Madde bağımlısı genç otomobilin altına girip polise 2 saat direndi

Adana’da kendisini bir gencin kovaladığını söyleyen Perihan Y., park halindeki otomobilin altına girdi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyen Perihan Y., 2 saat polisi uğraştırdıktan sonra otomobilin altından çıkıp koşarak uzaklaştı.

Madde bağımlısı genç otomobilin altına girip polise 2 saat direndi

'nın Seyhan ilçesinde etkisinde olduğu iddia edilen bir genç otomobilin altına girerek polise direndi.

Çığlık seslerini duyan kişiler, otomobilin yanına gelip, Perihan Y.'yi çıkarmaya çalıştı. Uzun süren uğraşlara rağmen Perihan Y. aracın altından çıkmayınca, polise haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Perihan Y.'den aracın altından çıkmasını istedi.

Madde bağımlısı genç otomobilin altına girip polise 2 saat direndi - 1

"Ben bir şey yapmadım. 'Gel buraya gel' dedi. Sonra arkadan kovalayınca ben de buraya girdim. Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyen Perihan Y., yaklaşık 2 saatlik çalışmayla, polisin çevredekileri bölgeden uzaklaştırmasıyla otomobilin altından çıktı.

Büyük korku yaşayan Perihan Y., arkasına baka baka koşarak uzaklaştı. Perihan Y., girdiği apartmanın bahçe duvarından atlayıp, gözden kayboldu.

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