Madde etkisindeki babadan eşi ve çocuklarına dayak: Bebek yoğun bakımda

Ankara'da eşi ve biri 6 aylık olan iki kızını döven baba yakalandı. 6 yalık bebek yoğun bakıma alındı.

Madde etkisindeki babadan eşi ve çocuklarına dayak: Bebek yoğun bakımda

Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Pekin Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde madde etkisinde olan K.Ç. ile eşi Y.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda K.Ç, önce eşini, ardından 11 yaşındaki kızı S.Ç. ve 6 aylık bebeği Z.Ç'yi dövdü.

YOĞUN BAKIMDA

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 6 aylık bebek yoğun bakıma alınırken Y.Ç. ve diğer kızı da tedavi altına alındı.

Baba K.Ç. yakalanırken polis ekipleri tarafından evde yapılan aramada iki adet silah ve uyuşturucu madde bulunduğu iddia edildi.

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