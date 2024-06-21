Madde etkisindeki babadan eşi ve çocuklarına dayak: Bebek yoğun bakımda

Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Pekin Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde uyuşturucu madde etkisinde olan K.Ç. ile eşi Y.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda K.Ç, önce eşini, ardından 11 yaşındaki kızı S.Ç. ve 6 aylık bebeği Z.Ç'yi dövdü.

YOĞUN BAKIMDA



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 6 aylık bebek yoğun bakıma alınırken Y.Ç. ve diğer kızı da tedavi altına alındı.



Baba K.Ç. yakalanırken polis ekipleri tarafından evde yapılan aramada iki adet silah ve uyuşturucu madde bulunduğu iddia edildi.