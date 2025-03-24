Maddenin etkisiyle yığılıp kaldı

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bir genç kullandığı maddenin etkisinde kalarak sokak ortasına yığıldı. Kendinden geçen ve farklı hareketler yapıp sesler çıkaran kişiyi gören vatandaşlar da korku dolu anlar yaşadı.

Bir süre sokak ortasında sırt üstü uzanan şahıs, vatandaşların müdahaleleri sonucu yol ortasından kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından kendine getirilmeye çalışılan genç, hastaneye gitmeyi de kabul etmeyerek olay yerinden uzaklaştı.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, Adıyaman'da madde kullanımında artış olduğunu bu tür olaylarla artık sıklıkla karşılaştıklarını söyledi.