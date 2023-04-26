Maden faciası davası 2. gününde | Eski müdür: Yangının sebebi borular

"YANMAMASI GEREKEN BORULAR YANDI" SAVUNMASI



Sanık Ekmekci, bilirkişi raporunda, kendisine havalandırma, kömür tozuyla mücadele, eğitim ve acil durum tatbikatlarıyla ilgili kusur atfedildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:



"Gaz izleme sensörleri 24 saat izlenmektedir. Merkezi Gaz İzleme Merkezi'ne bağlı 200 sensör vardır. Bilirkişi, resmi raporları dikkate almadan bir kişinin sözüyle tarafıma kusurda bulunmuştur. Tozla mücadele konusunda iş yerimizde gereğinden fazla uygulama yapılmaktadır. Yanıcı tozu bastırmak için işlemler yapılmaktadır. Yönetmeliğimize göre yeterlidir, bilirkişi bunları dikkate almamıştır. Patlamanın yayılmasının sebebi tozla mücadele değil yanmaması gereken havalandırma vantüplerinin yanmasıdır, yani yangının büyümesine neden olmuştur. Bu vantüplerinin incelenmesini istiyorum."



Sanık Ekmekci, eğitim ve acil durum tatbikatlarıyla ilgili iddiaları ve iddianamede müşteki ve tanık ifadelerindeki aleyhine beyanları kabul etmediğini söyledi.



"PERVANE ARIZASINDAN HABERİM YOKTU"



Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen Ekmekci, taraf avukatlarının sorularını yanıtladı.



Olay günü pervane arızasıyla ilgili soruya Ekmekci, "20 Eylül'de metan gazından dolayı 4'üncü pervaneyi koyduk. Olay günü 4'üncü pervane arızasından haberim yoktu. O günkü tertibe katılmadım. Vardiya mühendisine iletilmiştir. Arıza giderilmemiş. Yukarıdan da arıza giderilebilirdi." cevabını verdi.



"Acil durum eylem planı size tebliğ edildi mi?" sorusunu Ekmekci, "Kriz yönetim ekibindeyim. Bu ekibin görevleri koordinasyon, ilgili birimlerin oluşturulması, iletişim, anons, haberleşme ve ilk yardımdır." şeklinde yanıtladı.



Sanık Ekmekci, "Sondaj işlemleriyle ilgili bir sorumluluğunuz var mı?" sorusu üzerine "Göreve geldikten sonra sondaj servisi tarafımca kurdurtulmuştur. Orada çalışan herkese ehliyet aldırılmıştır. Olay yerinde sondaj eksiksiz yapılmıştır. Degaj sondajlarında sorumluluğum koordinasyon." ifadesini kullandı.



"Taş tozu uygulamasında rolünüz nedir?" sorusu üzerine de Ekmekci, düzenleme yapılmasının ardından kendisine bilgi verildiğini ve ardından uygulamaya geçildiğini anlattı.

"İKİNCİ DİNAMİT ATILDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"



Personel yetersizliğinin çalışmayı fiilen imkansız hale getirip getirmediği konusunda Ekmekci, "Personel yetersizliğinden dolayı hazırlık çalışmaları yapılamamakta, mevcut işçilerle hareket edilmekte." dedi.



Gaz İzleme Merkezi ile ilgili sorumluluğunun bulunmadığını ifade eden Ekmekci, kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin, "Olay yerine ilk girdiğimde kazanın nasıl gerçekleştiğini düşünecek durumda değildim çünkü yangın vardı, şehitlerimizi çıkarıyorduk. Yer altına girildiği zaman daha sağlıklı bir rapor çıkacağını düşünüyorum. Yoksa afaki yorumlar çıkabilir." görüşünü aktardı.



Ekmekci, patlamada ikinci lağımın (dinamit) atılıp atılmadığı sorusu karşısında, "Bilirkişi, olmayan verilere göre rapor hazırlamıştır. Ocağa inildiği zaman inceleme yapıldığında sağlıklı rapor alınacağını düşünüyorum. O bölgede ikinci dinamit atıldığını düşünmüyorum." savunmasını yaptı.​​​​​​​



Duruşma sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.



MÜDÜR, LAĞIMCIYI SORUMLU TUTTU



İlk savunma yapan sanık TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir olmuş ve ihmal suçlamalarını reddetmişti.



Mahkeme Başkanı Özdemir'e, "Sana göre bu kaza nasıl oldu?" diye sordu. Özdemir, lağımcıyı sorumlu tuttu.



"Lağım atıldıktan sonra yarım saat beklemek gerekiyor, acele edilmiş gibi düşünüyorum." dedi.



Sayıştay Raporu'nda yer alan eksikliklerle ilgili çalışma yapılıp yapılmadığı konusunda da yanıt veren Özdemir, facia sırasında bozuk olduğu belirlenen aspiratörden haberi olmadığını söyledi.



Özdemir "Kelepçesi çıkmış, takılacakmış ama diğer 3 pervane çalışıyordu, onunla devam edilmiş." dedi. Amasra'daki maden faciası: İhmalin ses kaydı ortaya çıktı Haberi Görüntüle 42 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ



Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Bir işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, bir işçi de patlamadan 173 gün sonra yaşamını yitirmişti.



Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış; 4 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmış, şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9'u savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Bu şüpheliler arasında yer alan bir kişi hakkında da soruşturma sürecinde "takipsizlik" kararı verilmişti.



İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050 yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da toplam 4 yıl 16 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



Bu 4 sanığın iki suçtan toplam 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar hapsi istenen iddianamede, diğer 4'ü tutuklu 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.