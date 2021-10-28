Maden işçisi göçükten 5 saat sonra kurtarıldı

Zonguldak'ta göçük altında kalan bir maden işçisi 5 saat sonra kurtarıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü’nde saat 06.30 sıralarında göçük meydana geldi.



Yerin -485 ila -560 kodlarında yapılan çalışma sırasında gerçekleşen göçükten 3 işçi kaçarak kurtuldu.



Hasan Uğuz isimli maden işçisi ise göçük altında kaldı. Uğuz'un kurtarılması için çalışma başlatıldı.

5 saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtarılan işçi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil maden ocağının girişine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu işçinin ambulansa alındıktan sonra ambulansa binerek yakından ilgilendi.



GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, olayla ilgili, “485-560 arasında mekanize kazı çalışma ayağımızda ufak bir tavan çekmesi arında boşalma olmuş. Arkadaşımız da gelen postanın altında sıkışmış. 4 arkadaşlarmış. 3’ü postaya yakalanmadan oradan ayrılmış. Bir arkadaşımız sıkışıp çıkamamış. Çalışanlarımız sağ salim çıkardılar” dedi.