Maden kazalarını önleme çalışması. Artık kaza raporları istenecek

Madencilik sektörü, kazaları önlemek için yeni bir adım atıyor.

Türkiye Madenciler Derneği, "sorumlu madencilik insiyatifi"ni hayata geçirdi. Maden şirketleri artık kendi maden sahalarında gerçekleşen kazaların raporunu derneğe bildirmek zorunda.

Güvenlik performansları ve kaza istatistikleri bir havuzda toplanacak. Her 6 ayda bir bu veriler Madenciler Derneği tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

Sisteme dahil olan şirket sayısı 16. Bu şirketler, Türkiye'deki madencilik alanında istihdamın yüzde 13,3'ünü oluşturuyor.

İŞ KAZALARININ YÜZDE 4'Ü MADENCİLİK OLUŞTURUYOR

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'de olan iş kazalarında madenciliğin ağırlığının yüzde 4 olduğunu dile getirdi. "Her kaza önlenebilir." diye konuşan Yılmaz, uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "Firmanın herhangi bir tanesinin madeninde olmuş olan bir kazayı içeriğiyle kök analiziyle birlikte bu platformda paylaşacak. Kök sebebi diğer madencilik şirketinin de görüp anlamasıyla olası kaza için önlem alma fırsatı sağlayacak." dedi.

EN ÇOK CAN KAYBININ YAŞANDIĞI KAZA

13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında çıkan yangın sonucu 301 işçi hayatını kaybetti, en az 88 işçi de yaralandı. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti.