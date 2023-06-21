Maden kazasında ağır yaralanmıştı, 8 ay sonra taburcu edildi

Ak şunları söyledi:



“Şehitlerden birisi benim kardeşim, rahmetle anıyorum. İçim buruk, köye gidiyorum ama hiç gidesim de yok ama mecburum, her şeye dayanıklı olmak zorundayım. 3 çocuğum var, ilk işim çocuklarımı sarıp sarmalamak. Onları çok özledim, ailemi özledim, köyümü özledim, arkadaşlarımı özledim.”



140 AMELİYAT GEÇİRDİ



Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, facianın ardından ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Ak’ın 140 ameliyat geçirdiği bilgisini verdi.