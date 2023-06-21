Maden kazasında ağır yaralanmıştı, 8 ay sonra taburcu edildi

Bartın'da 14 Ekim 2022 günü meydana gelen ve 43 işçinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası yaralı 6 işçi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Kardeşi Soner Ak'ın yaşamını yitirdiği kazadan yaralı olarak kurtarılan ve 6 ayı yoğun bakımda olmak üzere 8 aydır hastanede tedavi altında olan İzzet Ak, bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.
"5 DAKİKA SONRA FİLM BİRDEN KOPTU"
Ak facianın yaşandığı anları “Fazla bir şey hatırlamıyorum, bir tek ocağa girdiğimi hatırlıyorum. Ocağa girdim, üretime başladık. Buradan taburcu olan Erol Bulut kardeşim ‘Ben burayı kendim yapamıyorum, bir kişi lazım’ dedi. Bende amire söyledikten sonra yardımcı olmaya yanına gittim. Gittikten 5 dakika sonra birden film koptu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum.” sözleriyle anlattı.
Ak şunları söyledi:
“Şehitlerden birisi benim kardeşim, rahmetle anıyorum. İçim buruk, köye gidiyorum ama hiç gidesim de yok ama mecburum, her şeye dayanıklı olmak zorundayım. 3 çocuğum var, ilk işim çocuklarımı sarıp sarmalamak. Onları çok özledim, ailemi özledim, köyümü özledim, arkadaşlarımı özledim.”
140 AMELİYAT GEÇİRDİ
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, facianın ardından ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Ak’ın 140 ameliyat geçirdiği bilgisini verdi.
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