Maden ocağı göçüğünde kalan şantiye müdürü aranıyor

Demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı arama çalışmalarında 14. gün

Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları iş makineleri yardımıyla devam ediyor.

Madende 5 ayrı noktada devam eden arama çalışmalarına, Sivas ve Erzincan'dan AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE'den 9 araç, 42 personel ve kadavra arama köpeği katılıyor.

Bölgede zaman zaman toprak kaymaları yaşanırken çalışmalar titizlikle yürütülüyor.