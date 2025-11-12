Maden ocağında devrilen kamyonun sürücü hayatını kaybetti
12.11.2025 21:07
DHA
Ordu'nun Ulubey ilçesinde bir maden ocağında çalışan kamyon şoförü, kullandığı aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Ordu'nun Ulubey ilçesindeki kaza, saat 15.30 sıralarında Kıranyağmur Mahallesi'nde meydana geldi. Maden ocağında çalışan kamyon şoförü İsmail Kara (56) yönetimindeki 52 ABV 515 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü Kara, kamyonunun kabininde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kara’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.