Maden ocağında feci ölüm: Vagonların arasında sıkıştı

Bolu'da maden işçisi İsa Ceylan (38), Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki özel şirkete ait kapalı olan kömür ocağı madenine bakım yapmak için girdi.

Tek başına, yerin 150 metre altında bakım çalışması yapan Ceylan, maden ocağında iki vagonun arasına sıkışıp hayatını kaybetti.

İsa Ceylan uzun sıra dışarı çıkmayınca, madenin bekçisi yetkililere haber verdi. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri ile kurtarma çalışması için beldedeki diğer ocaklarda çalışan işçiler, bölgeye sevk edildi.

Maden işçileri, ocakta vagonların arasına sıkışan işçinin cansız bedenini alıp, dışarı taşıdı.

Jandarma ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İsa Ceylan'ın cansız bedeni, otopsi için Mengen Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.