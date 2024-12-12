Maden ocağında göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Amasya'nın Suluova ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarıldı.
İlçedeki özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte maden işçisi Özgür Söylemez toprak altında kaldı.
İşçinin kurtarılması amacıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan Söylemez, ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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