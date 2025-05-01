Maden ocağında göçük: İki işçi yaralandı
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün altında kalan iki işçi yaralandı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki krom madeninde işçilerin çalıştığı esnada göçük meydana geldi.
Maden çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.
İKİ İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI
Göçük altında kalan iki işçi kısa süreli çalışmanın ardından kurtarıldı.
Hastaneye kaldırılan işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- İşçi
- Kayseri
- Maden Ocağı