Maden ocağında göçük: İki işçi yaralandı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün altında kalan iki işçi yaralandı.

Maden ocağında göçük: İki işçi yaralandı

'nin Pınarbaşı ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki krom madeninde işçilerin çalıştığı esnada göçük meydana geldi.

Maden çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

İKİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Göçük altında kalan iki işçi kısa süreli çalışmanın ardından kurtarıldı.

Hastaneye kaldırılan işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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