Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki kömür ocağında iş kazası meydana geldi. İşçi Süleyman Oruç, yer altında çalıştığı sırada vagona ait krikonun kopması sonucu sıkışarak ağır yaralandı. Oruç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
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'ın Nazilli ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ocaklı Mahallesi'ndeki kömür madeni işletmesinde çalışan işçi Süleyman Oruç (40), yer altında çalıştığı esnada vagona ait krikonun kopması sonucu sıkışarak ağır yaralandı.

Oruç, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oruç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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