Maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, maden ocağı sahasında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Muhacirler köyünde faaliyet gösteren maden ocağına malzeme götüren M.Ö'nün kullandığı kepçe, gaz telinin sıkışmasından dolayı kontrolden çıkarak duvara çarptı.

Bu sırada, iş makinesi ile duvar arasında sıkışan Erkan Dibekli (41) ağır yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Dibekli, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kepçe operatörü M.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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