Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybetti: Son yolculuğuna uğurlandı

Palu ilçesi Kayaönü köyünde faaliyet gösteren krom madeninde, dün sabah, bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçükten 3 işçi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 4 çocuk babası Hasan Coşkun göçük altında kaldı.



Bölgeye AFAD, UMKE ve tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 7 saatlik çalışmaları sonucu Coşkun’un cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Coşkun’un cenazesi, yakınları tarafından alınıp Alacakaya ilçesi Halkalı köyüne getirildi.