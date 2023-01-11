Maden ocaklarında telsiz görüşmeleri de kayıt altına alınacak

Amasra'da meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız başkanlığında toplandı.



Yıldız, 21 komisyon üyesinden 19'unun katılımıyla 3-4 Ocak'ta Bartın ve Zonguldak'ta saha incelemelerinde bulunduklarını anımsattı. Taner Yıldız, kazanın meydana geldiği TTK Amasra Müessesesi'nde yangının sürmesi ve barajların kapalı olması nedeniyle ocağa inemediklerini ancak yer üstünde, kuyu ihraç sisteminde, dinamit ambarında, tahlisiye istasyonunda ve elektrik atölyelerinde incelemelerde bulunduklarını söyledi.



Komisyon üyelerinden oluşan 6 ayrı heyetle maden şehitlerinin ailelerini, taburcu olan yaralıları ve hastanede tedavileri süren madencilerin ailelerini ziyaret ettiklerini aktaran Yıldız, "Ziyaretlerde ailelerin yaşanan elim kaza ve madendeki çalışma düzeniyle ilgili değerlendirmeleri ve komisyonumuza aktarmak istedikleri diğer müstakil sorunlar, heyetlere eşlik eden uzmanlarımız marifetiyle de not edildi. Söz konusu hususların komisyonumuzun çalışmalarına ışık tutacağı kanaatindeyiz. Diğer müstakil sorunlarla ilgili de komisyon başkanlığımızca gerekli girişimlerde bulunulmaktadır." diye konuştu.



Yıldız, daha sonra saha incelemesini değerlendirmeleri için milletvekillerine söz verdi.



CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Amasra'daki kazada hayatını kaybeden madencilerin aileleriyle yaptıkları görüşmeleri anlatarak, "Bazı işçi kardeşlerimizin, gerçekten sanki yaşanacak olan bazı cinayetleri hissediyormuş gibi ifadeleri beni gerçekten üzdü." değerlendirmesinde bulundu.



CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, madenlerdeki bu tür kazaların önüne geçilmesi için seçimden önce acil olarak yeni bir maden yasası çıkarılması gerektiğini savundu.



CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, komisyonun bir aylık ek süre alması gerektiğini belirterek, "Amasra'daki kazanın yaşandığı maden ocağına da inmemiz gerektiğini düşünüyorum. Oraya da inerek tez, antitez, sentez üretmeliyiz. Tezler için antitez üretmezsek sorunlar devam eder. Ayrıca TTK'dan hala cevap alamadığımız konular var. Eksikliklerin giderilmesi gerekiyor." diye konuştu.



"YARGI ÖNÜNDE HESABINI VERECEKLER"

MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, yangın bittikten sonra madene inince kazanın gerçek nedenini öğrenebileceklerine ve daha net sonuçlar elde edeceklerine inandığını söyledi. Çetin, sendikanın seçimleri nedeniyle maden ocağında yapılacak bazı yenileme ve iyileştirmelerin ertelendiği yönündeki iddiaların doğruluğunun araştırılması gerektiğini belirtti.



Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, bundan sonra benzer acıların yaşanmamasını istediklerini kaydederek, "Orada hata yapan, ihmali olanları arıyoruz. Onlar yargı önünde hesabını verecekler, cezalarını çekecekler. Bizler de millet adına bunun takipçisi olacağız." dedi.



SENDİKA SEÇİMLERİ NEDENİYLE BAZI İYİLEŞTİRMELERİN YAPILMADIĞI İDDİASI

Milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz soruları yanıtladı.



Maden ocaklarında çalışanlar arasındaki telsiz görüşmelerinin de artık kayıt altına alınacağını bildiren Kiraz, "Yalnızca telefon görüşmeleri kayıt altına alınıyordu, telsizler alınmıyordu. Bunu eksiklik olarak görüp, hemen mevcut telsizlerin de kayıt alacak şekilde düzenlemesini yaptık. Birçok yerde şu an telsiz görüşmelerini kayıt altına alacak şekilde düzenledik." ifadelerini kullandı.



Kiraz, Amasra'daki maden ocağında, sendikanın seçimlerinden dolayı bazı iyileştirmelerin yapılmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, şöyle devam etti:



"Mevcut aspiratör mevzuatı karşılamadığı için havayı terse döndürecek şekilde alınan yeni aspiratör kurulduktan sonraki süreçte çalışanlar izine çıkarılacaktı. Firma, kazadan önceki hafta pazartesi günü, malzemenin hazır olduğunu bize bildirdi. Heyetimiz, hafta sonunda gitti ve aspiratörün yerinde tespitini yaptı, şartları sağladığını gördü. Aslında, kaza olmasaydı, o haftaların içerisinde montajı yapılacaktı. Kurulacak yeni parçalar, hazırdı ve yerine konulmasını bekliyordu. Sendika seçimleriyle alakalı bir süreç değil."



Madendeki yangının ne zaman söneceğiyle ilgili de bilgi veren Kiraz, "En son yaptığımız ölçümlerde değerler, neredeyse istenen seviyeye geldi. Takiplerimiz devam ediyor." dedi.



TTK Amasra Maden Müessesesi yöneticilerinden Rıdvan Kapuağası da yangınla ilgili, "Karbonmonoksit ve oksijen seviyesinde düşüş sağladık. Bunları tamamen sıfırladıktan sonra o kısmı 4 hafta soğutma sürecine terk edeceğiz." bilgisini verdi.

