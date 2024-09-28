Maden sahasında devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Balıkesir'de bir maden sahasında devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Maden sahasında devrilen kamyonun sürücüsü öldü

'in İvrindi ilçesinde maden sahasında yaşanan iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Gökçeyazı Mahallesi yakınında özel bir firmanın işlettiği alanda parke yol yapımı için dolgu malzemesi dökümü sırasında E.K. idaresindeki 06 FZ 8811 plakalı kamyon yaklaşık 4 metre yükseklikten alt yola düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışarak öldüğü belirlenen E.K'nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra hastane morguna götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kaldırımda sohbet ederken üzerine cam çerçeve düştü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...