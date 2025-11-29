Madenci servisi uçuruma yuvarlandı: 15 yaralı

Siirt’in Şirvan ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kaza, Maden Köyü yolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Maden işletmesinde çalışan işçileri taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle uçuruma yuvarlandı.

Olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan işçiler, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.