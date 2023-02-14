Madencilerden Adıyaman'a veda: "Kömür için değil ömür için geldik"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Adıyaman'a giden maden işçilerinden bir grup Zonguldak'a döndü.

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin vurduğu illerden Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) gelen madenciler de destek verdi.

Enkaz altında kalanlara umut olan Zonguldaklı madencilerden bazıları kente döndü.

Bir grup madenci kentten ayrılırken, video çekerek veda etti. Ekip şeflerinden olan Selçuk Uzunöz, "Haklarınızı helal edin. TTK ekibi olarak geri dönüyoruz. Bizden yana hakkımız sonuna kadar helaldir, siz de helal edin" dedi.



Madende kullandıkları 'domuz damı' tekniği ile enkazlarda metrelerce aşağıya inerek hayatta kalan depremzedeleri kurtaran madenciler konakladıkları okuldaki bir tahtaya da "Kömür için değil. Ömür için geldik. Hakkınızı helal edin" diye yazdı.