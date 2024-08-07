Madende acı olay: Kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında çalışırken kalp krizi geçiren maden işçisi Bedirhan Kılıç, hastaneye kaldırıldı. Kılıç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Madende acı olay: Kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi

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’ta maden ocağında çalışan , geçirip yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında TTK’nın Gelik İşletme Müdürlüğü’ne ait ocağında meydana geldi.

Bedirhan Karaş, maden ocağında çalışırken fenalaştı.

Arkadaşları, Karaş’ı yeryüzüne çıkarırken, haber verilen sağlık ekipleri tarafından madencinin ilk müdahalesi yapıldı.

Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen Karaş, kurtarılamadı.

Karaş’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bedirhan Karaş’ın cenazesi, bugün ikindi vakti memleketi Karabük’ün Yenice ilçesi Yortanpazarı beldesi Kirazlar Mahallesi’nde toprağa verilecek.

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