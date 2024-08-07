Madende acı olay: Kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi

Zonguldak’ta maden ocağında çalışan işçi, kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında TTK’nın Gelik İşletme Müdürlüğü’ne ait ocağında meydana geldi.
Bedirhan Karaş, maden ocağında çalışırken fenalaştı.
Arkadaşları, Karaş’ı yeryüzüne çıkarırken, haber verilen sağlık ekipleri tarafından madencinin ilk müdahalesi yapıldı.
Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen Karaş, kurtarılamadı.
Karaş’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bedirhan Karaş’ın cenazesi, bugün ikindi vakti memleketi Karabük’ün Yenice ilçesi Yortanpazarı beldesi Kirazlar Mahallesi’nde toprağa verilecek.
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