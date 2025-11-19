Madende göçük altında kalan işçiyi arama çalışmaları yeniden başladı
19.11.2025 09:53
AA
Sivas'ta demir madeni ocağında meydana gelen göçükte, göçük altında kalan işçiyi arama çalışmaları yeniden başladı.
Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyünde önceki gün maden ocağında toprak yığınının kayması sonucu, şantiye müdürü Sabri Yıldırım göçük altında kalmıştı.
Yıldırım'ı arama çalışmalarına sahada gözlemlenen olumsuz koşullar nedeniyle dün gece saatlerinde bir süre ara verilmişti.
Çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.
NE OLMUŞTU?
Çaltı köyünde 17 Kasım'da bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana gelmiş, olayda şantiye müdürü Sabri Yıldırım göçük altında kalmıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.