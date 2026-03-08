Madende meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükten 1 işçinin cansız bedeni çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Havadan mahallesinde faaliyet gösteren bir madende sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan çalışmalarda Bayram B.'nin cansız bedeni göçük altında çıkartıldı. Bayram B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı