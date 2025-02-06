Madenden çıkıp enkaza koştular: Depremzedelere ışık oldular

6 Şubat depremlerinin 2'inci yılı.



Madenciler, yerin metrelerce altından çıkıp deprem bölgesine koştular, bir kişiyi daha enkazdan çıkarabilmek için canlarını hiçe saydılar.



Depremzedelere ışık olan madenciler o karanlık geceyi ve hayat kurtaran yöntemlerini anlattı. BÖLGEYE İLK ULAŞAN EKİP



Zonguldaklı madenciler Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye ilk ulaşan ekiplerden biriydi. Yerin metrelerce altında çalışan işçiler, bu kez enkaz altındaki depremzedeleri kurtarmak için mücadele etti. Zorlu çalışma koşullarında kazandıkları deneyimlerle arama kurtarma çalışmalarında büyük destek sağladı.

Domuzdamı

DOMUZDAMI VE DİREK VURMA YÖNTEMİ



Madenci Sinan Durdu, 18 yıllık madenci.



Durdu, enkaz altında girdiklerinde binaların yıkık ve çatlak olduğunu ifade edip sürekli deprem olduğunu dile getirdi. "Madende öğrendiğimiz, ağaçtan yapılan domuzdamı ve direk vurma gibi her gün yaptığımız çalışma sistemlerimizi deprem bölgesinde uyguladık." diye konuşan Durdu, "Başarılı olduk. Çünkü daha hızlı ilerlememizi ve canlarımıza ulaşmamızı sağladı." dedi.



Durdu, domuzdamı yöntemiyle onlarca kişiyi yeniden hayata bağladı. "Domuzdamı düzgün yapıldığı zaman madende bir madencinin güvenebileceği en iyi, en sağlam tahkimat sistemidir." ifadelerini kullanan Durdu, "Domuzdamı düzgün yapılmazsa madenciyi de öldürebilir. Madende meşe gibi sert ağaçlar kullanırız ama deprem bölgesinde dal parçası, direk parçası gibi elimize ne geçtiyse hızlıca yapıp canlar kurtardık." açıklamasında bulundu.

Direk vurma

"YAPTIĞIMIZ İŞE GÜVENDİK" Madenci Çağdaş Kahraman da Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki kurtarma çalışmalarına katıldı.



Kahraman, çok dar yerlerde çalıştıklarını ancak madendeki tecrübeleriyle bu işin üstesinden geldiklerini de sözlerine ekledi. Kahraman, "Yaptığımız işe güvendiğimiz için hiçbir sıkıntı yaşamadık." dedi. CESARETLERİNİ MESLEKLERİNDEN ALIYORLAR



17 yıllık maden işçisi Murat Sönmez ise cesaretlerini mesleklerinden aldıklarını ve nasıl bir tahkimat sistemi yapılması gerektiğini çok iyi bildiklerini anlattı.



Domuzdamının daha fazla katta yükü çekebildiğinden bahseden Sönmez, "Daha çok alanı sağlam tuttuğu için altında ya da yanında rahatlıkla çalışabiliyoruz." dedi.



Madenciler başta Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman olmak üzere depremin etkilediği 11 ilde kurtarma çalışmalarına katıldı



Bir an bile tereddüt etmeden enkazın altna girerek yüzlerce kişinin hayatını kurtardı.