Madeni para yutan Murat bebek hastanelik oldu

Bursa’da evde bulduğu madeni paraları yutan 2 yaşındaki Murat Yolcu hastaneye kaldırıldı.



Olay, İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Oturma odasında oyun oynayan Murat bebek, yerde bulduğu 50 kuruşluk 2 madeni parayı ağzına attı.

Deniz Yolcu, son anda fark ederek çocuğunun ağzından paraları çıkarmaya çalıştı ancak yuttuğunu anladı. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, Murat bebeği ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan kontrolde paralardan birinin bebeğin midesinde, diğerinin ise yemek borusunda kaldığı tespit edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Murat bebekten paraların dışkı yoluyla çıkması beklenecek. Paraların çıkmaması halinde bebek, operasyona alınacak.

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