"Madımak" hükümlülerinden Hayrettin Gül'ün kalan cezası kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; Sivas Madımak Katliamı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 75 yaşındaki Hayrettin Gül'ün kalan cezası, "sürekli Hastalık" sebebiyle kaldırıldı.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2000 yılında Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından "Anayasal düzeni zorla bozmaya kalkışmak" suçundan idam cezasına çarptırılan, idam cezasının kaldırılmasının ardından son olarak cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilen ve hakaret suçlarından da cezası bulunan Hayrettin Gül'ün kalan cezası, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun raporu sebebiyle kaldırıldı.



Raporda, Gül'ün sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğu belirtildi.

