Madımak olayında hayatını kaybedenler anıldı

"ŞER ODAKLARINA FIRSAT VERMEYELİM"



Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan Madımak Otelinde konuşma yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, “31 yıl önce bu mekânda meydana gelen acı olayın yıl dönümü. Bizde bu vesileyle buraya geldik. Burada hayatını kaybeden canlar, vatandaşlar ve sanatçılar için karanfil bırakıp onlar için dua ettik. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Tabi bu acı sadece burada hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısı değil, hepimizin acısıdır. Tüm Sivas'ın acısı, tüm Türkiye'nin ülkemizin acısıdır. Temennimiz bu tür üzücü olayların, acı olayların bir daha olmamasıdır. Bu anlamda da hepimize düşen önemli görevler var. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Birbirimize daha da yakınlaşmamız gerekiyor. Sevgi ve kardeşlik tohumlarını tekrar yeşertmemiz gerekiyor ki, aramıza nifak tohumları ekmek isteyen şer odaklarına fırsat vermeyelim. Biz biliyoruz ki bu topraklarda yüzyıllardır hangi inançtan ve mezhepten olursa olsun, herkes barış içerisinde yan yana kardeşçe yaşamışlardır. İnşallah bundan sonrada yaşayacaklardır. Yine bu toprakların yetiştirmiş olduğu Pir Sultan Abdal, Aşık Veysel, Ruhsatı gibi ozanlarımızda bizlere hep kardeşliği, sevgiyi, barışı öğütlemişlerdir. Türkülerinde ve şiirlerinde bize bunları mesaj olarak vermişlerdir. Bizlerde onların mesajlarını doğru algılayıp, o yönde adımlar atıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Sivas'ta sevgi ve barış iklimini her zaman diri tutmak istiyoruz. İnşallah bu çaba ve çalışmalarımız sonucunda bizden sonraki nesillere daha sevgi dolu, barış dolu ve kardeşlik dolu bir dünya bırakabilelim" dedi.