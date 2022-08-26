Madrid Mutabakatı | İsveç-Finlandiya ile ilk toplantı yapıldı
Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde imzalanan mutabakat çerçevesinde ilk toplantı, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapıldı. Görüşmede, önümüzdeki dönemde atılması gereken somut adımlar üzerinde duruldu. Finlandiya ve İsveç ise milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek vereceklerini yineledi.
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