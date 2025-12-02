Maduro "Barış istiyoruz" dedi, sadakat sözü verdi

ABD ile Venezuela arasında yaşanan gerginlik sürerken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkanlık sarayı önünde toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı.



Başkent Caracas’ta, Maduro’nun katılımıyla Bolivarcı topluluk komutanları için geniş katılımlı bir yemin töreni düzenlendi. Maduro'ya eşi Cilia Flores ve üst düzey hükümet yetkilileri eşlik ederken, burada bulunan İçişleri Bakanı Diosdado Cabello’nun "şüphe ihanettir" yazan kırmızı bir beyzbol şapkası takması dikkat çekti.



Konuşmasında Venezuela halkına “sadakat” vurgusu yapan Maduro, eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez’in cenazesinde verdiği sözü hatırlatarak, "Komutanımız Chavez’in naaşı başında nasıl mutlak sadakat üzerine yemin ettiysem, kendi hayatım ve huzurum pahasına da olsa, bu güzel ve kahramanca tarihi birlikte yaşayabileceğimiz zamanların ötesine dek size de mutlak sadakati sürdüreceğime yemin ediyorum" ifadelerini kullandı. Venezuela halkının çıkarlarına bağlılık sözü veren Maduro, "Bilin ki; size asla ama asla ihanet etmeyeceğim" dedi.

"KÖLELİK YA DA SÖMÜRGE BARIŞI İSTEMİYORUZ"



Venezuela'nın adil bir barış aradığını vurgulayan Maduro, ülkesinin "Psikolojik terörizm olarak tanımlanabilecek 22 haftalık bir saldırganlığa maruz kaldığını" ifade etti. ABD'nin bölgeye yaptığı askeri yığınağın kendi hükümetini istikrarsızlaştırma amacı taşıdığını savunan Maduro, "Barış istiyoruz, ama egemenlik, eşitlik ve özgürlük içeren bir barış. Kölelik ya da sömürge barışı istemiyoruz" dedi.