Mafyaya "Kukla" operasyonunda 353 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde eş zamanlı olarak mafya tipi yapılanmalara yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin 15 mafya tipi suç örgütü ile bu suç örgütlerine silah temin eden 31 suç grubuna yönelik baskınlar düzenlendiğini söyledi.



“Kukla Operasyonu” adı verilen baskınlarda 353 şüphelinin gözaltına alındığını söyleyen Bakan Yerlikaya, 354 tabanca, 7 uzun namlulu silah, 93 tüfek, 10 bini aşkın fişek ve muhtelif uyuşturucu maddeler ele geçirildiği bilgisini verdi.

Yerlikaya, "Operasyona katılan kahraman Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” dedi.