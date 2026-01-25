Maganda komşu dehşeti. Rastgele ateş açtı, balkondaki genç öldü

Mersin'deki korkunç olay Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi 1917. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkan H.K. silahla rastgele ateş açtı.



Silahtan çıkan kurşunlardan biri ikinci kattaki balkonda olan 23 yaşındaki Baran Abdi'nin (23) sol gözüne isabet etti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Abdi yere yığıldı.



Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.



Olayla ilgili şüpheli komşu gözaltına alındı.